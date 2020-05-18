  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kenedeki 'erken uyanış' KKKA vakalarını artırdı

Teknik direktör Ümit Özat: Ben ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım

Ticarette sanal fuar dönemi

Tavuk burger tarifi | Evde chicken burger yapımı

Esneklik acenteleri sevindirdi
için kalan
Aktüel

Açlıktan ölmek üzere olan hasta köpek barınağa teslim edildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaralı olarak bulunan sokak köpeği hayvan seveler tarafından hayvan barınağına teslim edilerek tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:47:14 -
Açlıktan ölmek üzere olan hasta köpek barınağa teslim edildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaralı olarak bulunan sokak köpeği hayvan seveler tarafından hayvan barınağına teslim edilerek tedavi altına alındı.


Tavşanlı ilçesinde yaşayan hayvansever Necdet Demirat, Çukurköy Mahallesi yakınlarında Küçük sanayi girişinde yaralı halde bulduğu sokak köpeğini Tavşanlı Bakımevi görevlilerine haber vererek teslim etti.


Köpeği yürüyemez halde görünce çok üzüldüğünü ifade eden Necdet Demirat, “Sahipsiz bu hasta canımızı görünce çok üzüldüm. Açlıktan ölmek üzere idi ve yemesi için tavuk kafesi verdik. Çok zayıf ve sağ arka ayağında şişlik olduğundan basamıyor. Hayvan barınağı yetkililerini tedavi etmeleri için aradık. Tavşanlı Bakımevi veterinerleri daha önceleri de teslim ettiğimiz köpeklerle çok iyi ilgileniyor. Tavşanlı Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerine çok teşekkür ederiz. Bu canlarımıza sahip çıkıyor, kısırlaştırma yaparak yine yaşadıkları ortama tedavileri sonrası geri bırakıyorlar. ” dedi.


Yetkililerce Hayvan barınağına götürülen köpek tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı