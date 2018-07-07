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Açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken kurtarıldı

Düştüğü dere yatağında tasması kayaların arasına sıkıştığı için uzun süre mahsur kalan köpek, açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken kurtarıldı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:09
Açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken kurtarıldı

Elazığ'da, düştüğü dere yatağında açlık ve susuzluktan ölmek üzere olan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Örençay köyü yakınlarındaki dere yatağında bir köpek görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, düştüğü dere yatağında tasması kayaların arasına sıkıştığı için uzun süre mahsur kalan, açlık ve susuzluktan bitkin düşen hayvanı kurtardı. 

Yürüyemediği için sedyeyle dere yatağından çıkarılan köpeğe itfaiye ekipleri ilk olarak su verdi. Ardından veterinerlere teslim edilen köpek, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Veteriner Kübra Yazgan, tedavi altına aldıkları hayvanın yaklaşık 4 gün boyunca sıcak havada aç ve susuz kaldığı için bitkin düştüğünü belirtti.

TEDAVİSİ YAPILACAK

Köpeğin hareket edecek bir durumda olmadığı için sedyeyle taşındığı aktaran Yazgan, "Öncelikle serum bağladık. Gerekli kontrolleri yaptık. Çok şükür herhangi bir kırığı çıkığı yok. Susuzluğa bağlı böbreklerinde ödem oluşmuş olabilir, buna göre bir tedavi uygulayacağız. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur." dedi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:09
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