Açlık nasıl bastırılır?

MEYVELER

Doğanın bize sunduğu en lezzetli hediyelerden olan meyveler, aynı zamanda sağlıklı ve hafif bir araştırmalık. Mevsimine göre istediğiniz meyveyi tercih edebilir, onları iyice yıkadıktan sonra yiyerek ara öğünlerinizi sağlıklı şekilde geçiştirebilirsiniz. Meyveler aynı zamanda açtığınızı da bastırarak sağlıklı bir şekilde beslenmenize de yardımcı olur. Meyveyi tercih ederken en çok dkkat etmenz gereken şey, doğal ortamında yetişmiş ve olgunlaşmış mevsim meyvelerini tercih etmeniz ve yemeden önce iyice yıkayarak zararlı maddelerden arındırmanızdır.

İÇECEKLER

Başta meyve suyu, süt ve ayran olmak üzere içecekler de açlığınızı bastırmanıza yardımcı olabilir. Öğün aralarında ve sabah kahvaltı yapacak vaktiniz olmadığında imdadınıza yetişen bu tür sağlıklı içecekler, açlığınızı bir nebze olsun bastırırken güne enerjik başlamanıza da katkıda bulunur. İçecekleri öğün aralarında tüketirken dikkat etmeniz gereken başlıca şey; çok şeker içeren, gazlı ve asitli içeceklerden uzak durmanızdır.

YOĞURT VE DİĞER SÜT ÜRÜNLERİ

Yoğurt başta olmak üzere süt ürünleri de açlığınızı bastırmanız oldukça faydalıdır. Dilerseniz tatlı veya baharatlı katkılarla yoğurdunuzu zenginleştirebilirsiniz. Örneğin, meyve, marmelat ve reçellerle yoğurdunuzu tatlandırabileceğiniz gibi, yoğurda nane ekleyerek serinletici bir atıştırmalık elde edebilirsiniz. Atıştırmak için peynir tercih ediyorsanız da, üzerine biraz kekik ve zeytinyağı gezdirip, yanına birkaç minik domates ve salatalık doğrayarak açlığınızı gayet sağlıklı ve keyifli bir şekilde bastırabilirsiniz.

KURUYEMİŞ, ÇEREZ VE MEYVE KURURLARI

Açlığınızı bastırmak için diğer mantıklı seçenekler de, kuruyemiş, çerez ve meyve kurularıdır. İçerdikleri vucuda oldukça faydalı vitamin ve yağlarla sağlığınza sağlık katan bu besinler, çok az miktarda tüketildiklerinde bile doyurucu bir his verip açlığınızı bastırırlar. Yer fıstığı, antep fıstığı, ay çkirdeği, kabak çekirdeği, kuru üzüm kuru incir ve kuru erik gibi besinleri tüketerek sağlık ve doygunluk hissine bir arada ulaşabilirsiniz.

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