Acıpayam Belediyesi gayrimenkullerini kiraya verecek
Acıpayam Belediyesine ait 23 adet Elektronik kantar, Depo, Dükkan, Kahvehane, Fırın, Çay bahçesi ve Benzinlik 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. Maddesine göre açık teklif suretiyle kira ihalesi ile Belediye Encümeni huzurunda kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kiralama ihalesi
20.01.2022 tarih ve saat 15:00’da yapılacak.
İhaleye katılacaklar
a)Geçici teminat yatırdıklarına dair makbuzu ihalede ibraz edeceklerdir.
b)Kimlik Fotokopisi ve İkametgah belgesi (e-devlet üzerinden alınan veya Nüfus idaresinden alınan)
3. Yukarıda 23 adet Elektronik kantar, Depo, Dükkan, Kahvehane, Fırın, Çay bahçesi ve Benzinlik kira ihalesine ait Şartname ve bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bilgi İçin :0258 518 12 22-0258 518 10 06
Web Adresi:http://www.acipayam.bel.tr/ihaleler
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız