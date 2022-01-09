  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Acıpayam Belediyesi gayrimenkullerini kiraya verecek
Ekonomi

Acıpayam Belediyesi gayrimenkullerini kiraya verecek

Acıpayam Belediyesine ait 23 adet Elektronik kantar, Depo, Dükkan, Kahvehane, Fırın, Çay bahçesi ve Benzinlik 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. Maddesine göre açık teklif suretiyle kira ihalesi ile Belediye Encümeni huzurunda kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 13:23:00 -
Acıpayam Belediyesi gayrimenkullerini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kiralama ihalesi

20.01.2022 tarih ve saat 15:00’da yapılacak.

İhaleye katılacaklar

a)Geçici teminat yatırdıklarına dair makbuzu ihalede ibraz edeceklerdir.

b)Kimlik Fotokopisi ve İkametgah belgesi (e-devlet üzerinden alınan veya Nüfus idaresinden alınan)

3. Yukarıda 23 adet Elektronik kantar, Depo, Dükkan, Kahvehane, Fırın, Çay bahçesi ve Benzinlik kira ihalesine ait Şartname ve bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bilgi İçin     :0258 518 12 22-0258 518 10 06

Web Adresi:http://www.acipayam.bel.tr/ihaleler

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay