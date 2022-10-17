Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Sona gelindi

Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve kentin trafik akışını rahatlatacak 3 katlı köprülü kavşakta sona gelindi. Gaziantep'te bir ilk olacak proje çevre dostu ve yakıt tasarrufu sağlamanın yanı sıra aynı zamanda sürücülere konforlu bir ulaşım da sağlayacak.

6 Kasım'da Başkan Erdoğan tarafından açılacak

Üç katlı köprülü kavşak çalışmaları hakkında bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehrin trafiğini rahatlatacak olan projede sona geldiklerini söyleyerek projenin açılışının 6 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacağını duyurdu.

Tahmazoğlu, çalışmaları tüm hızı ile devam ettiğini ifade ederken “Yüzlerce personel ve iş makinaları gece gündüz demeden 7/24 çalışarak Yeşil Vadi Köprülü Kavşağı tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için hummalı bir çalışma içerisindeler. Projenin yakın zaman içerisinde tamamlanacak olması bizleri heyecanlandırıyor. Yeşil Vadi Köprülü Kavşağı tamamlamak için azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Yolumuzun ve kavşağımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Trafik sorunu kalmayacak

Tahmazoğlu, "Yeşilvadi Millet Bahçesi girişinden başlamak üzere havalimanı yoluna alternatif çevre yolu vazifesinde olan Yeşilvadi bulvarından devam ederek Güzelvadi Mahallesi'nden yoğun nüfuslu bölgeler olan Karataş ve Şahintepe mahallesine doğru uzanan akstır. Havalimanından gelip Düztepe, Güneş, Dumlupınar, Ertuğrul Gazi, İbni Sina Mahallerine ve daha birçok alana önemli bir alternatif yol görevini gören bir akstır. Akkent, Mavikent, Karataş Mahalleleri şehrin çalışan kısmının önemli bir bölümünü barındıran bölge olduğu için bu güzergahtaki trafik akışkanlığını sağlamak için önemli bir yere sahiptir. Proje bittiğinde Karataş, Akkent - şehir merkezi arasında trafik sorunu kalmayacak" dedi.

Gaziantep'te bir ilk

Gaziantep'te ilk kez yapılacak olan 3 katlı köprülü kavşağın 1 yıldan kısa bir sürede sona gelindiğini açıklayan Tahmazoğlu, "Bu köprülü kavşağımız tamamlandığı zaman Özdemirbey Caddesi'nden Karataş'a çıkışta herhangi bir trafik ışığına takılmadan direkt viyadükten geçecek. Böylece transit bir geçiş sağlamış olacağız. Yeşilvadi Bulvarı'nı kullananlar battı-çıktı ile yola devam edecekler. Dönüş yapmak isteyenlerde orta kattaki kavşağı kullanacak. Üç katlı büyük bir kavşak olacak. Tabi ki bağlantı yollarıyla yaklaşık 4 kilometre asfalt yapacağız. Yolun devamında Akkent'te de bir kavşak yapacağız. Görüntüsü ve kullanımı açısından Gaziantep'e yakışır 3 katlı bir köprülü kavşak yapacağız" dedi.

Belediye kaynakları kullanıldı

Tahmazoğlu "Yapılan projenin 200 milyon kiralık bir maliyeti var. Tamamen belediye bütçemizden karşılanıyor. Böyle bir kavşağa bölgede ihtiyaç vardı. Zamandan, yakıttan kazanmış olacağız. 5 milyon kilogramdan fazla demir kullanılacak kavşak inşaatında günde 3 vardiya halinde 230 kişi ve 95 iş makinesi çalışıyor. İnşallah bittiği zaman vatandaşlarımız pırıl pırıl bir yoldan geçmiş olacak. Şimdiden Gaziantep'imize hayırlı olsun" dedi.