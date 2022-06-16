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Spor Açılın gol kralı, Seyrantepe'ye geliyor...
Spor

Açılın gol kralı, Seyrantepe'ye geliyor...

Galatasaray, Umut Bozok transferi için Lorient ile görüşmelere başlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 14:25:00 - 2022-06-16 14:25:45
Açılın gol kralı, Seyrantepe'ye geliyor...

Galatasaray, Umut Bozok transferi için Lorient ile görüşmelere başlıyor.

Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak bitiren Umut Bozok'un transferi için harekete geçti. 

Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek ve yönetimi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılar, Burak Elmas döneminde de gündeme Umut Bozok'un transferi için görüşmelere başladı.

Kasımpaşa opsiyonunu kullanmadı

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki forvet, 20 golle krallık tacını kapmıştı. Fakat devamında Lacivert-Beyazlı kulüp, yıldız oyuncunun opsiyonunu kullanmadı.
Aslan, Lorient'e şartlarını soracak

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan golcünün transferi için Fransa'nın yolunu tutacak. Sarı kırmızılı yöneticiler. Lorient ile Umut Bozok'un şartlarını görüşerek ikna edip Seyrantepe'ye getirmenin peşinde olacak.

Lorient kiralamaya sıcak bakmıyor

Lorient'in yeniden kiralama formülüne sıcak bakmadığı öğrenilirken, bonservis konusunda orta yol arayışına gidilecek. Gerçekleştirilecek toplantılarda maliyet konusuna değinilecek.

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