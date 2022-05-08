Acılı aileler Diyarbakır'dan seslendi! 'HDP olmadan PKK olmaz'

Evlatları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan acılı ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylemleri 979. günün de devam etti.

Diyarbakırlı baba Süleyman Aydın da 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Özkan (19) için HDP il binası önündeki bekleyişini sürdürüyor.

'Asla buradan kalkmayacağız'

Evlat mücadelesini sonuna kadar devam ettireceklerini vurgulayan Aydın, "Burada anne ve babalar feryat ediyorlar. Sonuna kadar çocuklarımız için mücadele vereceğiz. HDP-PKK bu eylemimizden büyük bir rahatsızlık duyuyor. Asla buradan kalkmayacağız, çocuklarımızı getirsinler." dedi.

"HDP olmadan PKK olmaz." ifadesini kullanan Aydın, şöyle devam etti:

Biz, HDP’nin kapatılmasını istiyoruz. Evlatlarımızın geri dönmesini istiyoruz. Artık anne ve babalar ağlamasınlar. Bu anneler nereye kadar ağlayacaklar. PKK’nın üst düzey yöneticilerinin başı ezilmedikçe bizim bu çocuklarımız gelemeyecek.

Aileler evlatlarına kavuşma umudu ile HDP İl binası önündeki eylemlerini sürdürüyor