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Gündem Acılı aileler Ankara’ya yürüyor! Adalete güveniyoruz
Gündem

Acılı aileler Ankara’ya yürüyor! Adalete güveniyoruz

Yeniakit Publisher
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Acılı aileler Ankara’ya yürüyor! Adalete güveniyoruz

Geçtiğimiz yıl Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu 78 kişi hayatını kaybederken, acılı aileler Ankara’ya yürüyüş başlatarak “Adalete güveniyoruz” dediler.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025’te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınları, Bolu'dan Ankara'ya "adalet" ve "farkındalık" yürüyüşü başlattı.

Yangında annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina Akişli'yi kaybeden Oktay Akişli'nin girişimleriyle düzenlenen yürüyüş öncesi Bolu Adliyesi önünde bir araya gelen aileler, bütün sorumluların adalet önünde hesap vermesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Danıştay 1. Dairesi'nin bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verdiğini hatırlatarak, yaklaşık 10 aydır haklarında yargılama süreci başlatılmayan görevlilerin bir an önce yargılanmasını istediklerini söyledi.

Adalete güvendiklerini belirten Gültekin, "Türkiye bir hukuk devletidir. Bundan sonra sesimiz daha gür çıkacak. Kimse bu soruşturmanın gecikmesine izin vermesin." diye konuştu.

ELLERİNDE FOTOĞRAFLARINI TAŞIDILAR

Oktay Akişli de tek taleplerinin adalet olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "78 canımızı toprağa verdik. O günden bu yana tek talebimiz intikam değil, ayrıcalık değil, yalnızca adalet. Soruşturma kapsamında birinci derece kusurlu oldukları tespit edilen kamu görevlileri hakkında yargılamanın hala başlamamış olması vicdanlarımızı yaralıyor. Adalet yalnızca bazı sanıklar için değil, ihmali, sorumluluğu ve kusuru bulunan herkes için eşit işletilmelidir."

Yürüyüşün, sadece Bolu ile Ankara arasındaki bir yolculuk olmadığına işaret eden Akişli, "Atacağımız her adım, kaybettiğimiz 78 canın anısına, yürüyeceğimiz her kilometre ise adalet mücadelemize adanmıştır. Bu yürüyüş, yalnızca Bolu'dan Ankara'ya uzanan bir yol değildir, vicdana, hukuka ve adalete uzanan bir çağrıdır. Bu yürüyüşü öfkeyle değil, hukuka olan inancımızla gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Ellerinde yangında hayatını kaybeden yakınlarının fotoğrafları ile çeşitli dövizler taşıyan aileler, yaşamını yitiren 78 kişi anısına gökyüzüne balon bıraktı.

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