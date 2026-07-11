A101 indirim çılgınlığı başladı! Temel gıdadan teknolojiye dev aktüel ürünler kataloğu ortalığı salladı!

• Güral Porselen 10 Parça Porselen Kahvaltı Takımı 999 TL • Nehir Çelik Termos 2 L 799 TL • Kulplu Tombik Çay Bardağı 3'lü 200 ml 129 TL • Borosilikat Sürahi 1,5 L 249 TL • Figürlü Baş Ucu Sürahisi 620 ml 199 TL • Hascevher Metal Çaydanlık No:3 999 TL • Hascevher Saphira Derin Tencere ~20 cm 599 TL • Hascevher Saphira Basık Tencere ~24 cm 699 TL • Hascevher Cezve No:3 199 TL • Lav Zoey Su Bardağı 3'lü 370 cc 149 TL • Lav Zoey Meşrubat Bardağı 3'lü 480 cc 169 TL • Lav Odin Kahve Yanı Bardak 3'lü 104 cc 99,50 TL • Katlı Cam Sunumluk 149 TL • Paşabahçe Echo Dondurmalık 2'li 240 cc 199 TL • Paşabahçe Borcam Kek Kalıbı ~1630 cc 199 TL • Paşabahçe Generation Servis Tabağı ~26 cm 49,50 TL • Paşabahçe Generation Oval Tabak ~33 cm 119 TL • Paşabahçe Kapaklı Cam Kase 2'li 275 cc 199 TL • Paşabahçe Amphora Kapaklı Karaf ~1180 cc 119 TL • Ayaklı Metal Sunumluk 2'li 389 TL • Aynalı Yaprak Detaylı Metal Tepsi 299 TL • Aynalı Yaprak Detaylı Metal Peçetelik 199 TL • Yaprak Detaylı Metal Kağıt Havluluk 189 TL • Çok Amaçlı Mini Rende 39,50 TL • Küre Buzluk 33'lü 44,50 TL • Tezgah Üstü Kurutmalık 99,50 TL • Katlanabilir Rende 99,50 TL • Plastik Kase 500 ml 29,50 TL • Plastik Kayık Tabak 350 ml 29,50 TL • Plastik Bardak 350 ml 29,50 TL • Luminarc Opal Oval Servis Tabağı ~29x21 cm 199 TL • Luminarc Opal Oval Servis Tabağı ~22 cm 119 TL • Masa Örtüsü Kıskacı 8'li 25 TL • Elastik Kesim Matı 69,50 TL • Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 1,5 L 119 TL • Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 2,1 L 139 TL • Pratik Salata Kavanozu 1 L 299 TL • Pratik Basmalı Rondo 1,5 L 329 TL