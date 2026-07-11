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Ekonomi
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A101 indirim çılgınlığı başladı! Temel gıdadan teknolojiye dev aktüel ürünler kataloğu ortalığı salladı!

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A101 indirim çılgınlığı başladı! Temel gıdadan teknolojiye dev aktüel ürünler kataloğu ortalığı salladı!

Ucuz alışverişin adresi A101, milyonlarca tüketicinin merakla beklediği 11-17 Temmuz haftalık "Haftanın Yıldızları" indirim kataloglarını ve ezber bozan 16 Temmuz Perşembe "Aldın Aldın" fırsatlarını resmen yayımladı. Bu hafta market raflarında mutfak temel gıda ihtiyaçlarından Volta V1 Elektrikli Araç'a, ayakkabı kurutma makinesinden porselen kahvaltı takımına kadar yüzlerce çeşit ürün kapış kapış satılacak. İndirimli fiyatları görenler sabahın erken saatlerinde market kapılarına akın edecek.

#1
Foto - A101 indirim çılgınlığı başladı! Temel gıdadan teknolojiye dev aktüel ürünler kataloğu ortalığı salladı!

• 11-17 TEMMUZ A101 HAFTANIN YILDIZLARI • Torku Sade Kremalı Sandviç Bisküvi 4x61g 35 TL • McVitie's Saklıköy Kremalı Bisküvi 4x100 g 66 TL • Eti Finger Bisküvi 900 g 117 TL • Ülker Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 10x30 g 45 TL • Doğuş Siyah Çay 1 KG 269 TL • Komili Ayçiçek Yağı 5 L 469 TL • Akmina Maden Suyu 6x200 ml 62 TL • Kızılay Karpuz-Çilek Maden Suyu 6x200 ml 62 TL • Hayat Su 1,5 L 22 TL • Hayat Su 0,5 L 12 TL • Hayat Su 5 L 43 TL • Doğuş/Irmak/Bal Küpü/Nar/Bor Toz Şeker 1 KG 52 TL • Indomie Gurme Noodle 80 g 21 TL • Yöremce Pilavlık Bulgur 1 KG 30 TL • Yöremce Köftelik Bulgur 1 KG 30 TL • Ovadan Osmancık Pirinç 1 KG 68,50 TL • Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek 2,5 KG 114,50 TL • Nuh'un Ankara Makarnası 500 g 27,50 TL • Çerezya Çiğ Karışık Kuruyemiş 180 g 99,50 TL • Galle Mini Kornişon Turşusu 330 g 49,50 TL • Ariel Toz Deterjan 4 KG 199,90 TL • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 179 TL

#2
Foto - A101 indirim çılgınlığı başladı! Temel gıdadan teknolojiye dev aktüel ürünler kataloğu ortalığı salladı!

• Güral Porselen 10 Parça Porselen Kahvaltı Takımı 999 TL • Nehir Çelik Termos 2 L 799 TL • Kulplu Tombik Çay Bardağı 3'lü 200 ml 129 TL • Borosilikat Sürahi 1,5 L 249 TL • Figürlü Baş Ucu Sürahisi 620 ml 199 TL • Hascevher Metal Çaydanlık No:3 999 TL • Hascevher Saphira Derin Tencere ~20 cm 599 TL • Hascevher Saphira Basık Tencere ~24 cm 699 TL • Hascevher Cezve No:3 199 TL • Lav Zoey Su Bardağı 3'lü 370 cc 149 TL • Lav Zoey Meşrubat Bardağı 3'lü 480 cc 169 TL • Lav Odin Kahve Yanı Bardak 3'lü 104 cc 99,50 TL • Katlı Cam Sunumluk 149 TL • Paşabahçe Echo Dondurmalık 2'li 240 cc 199 TL • Paşabahçe Borcam Kek Kalıbı ~1630 cc 199 TL • Paşabahçe Generation Servis Tabağı ~26 cm 49,50 TL • Paşabahçe Generation Oval Tabak ~33 cm 119 TL • Paşabahçe Kapaklı Cam Kase 2'li 275 cc 199 TL • Paşabahçe Amphora Kapaklı Karaf ~1180 cc 119 TL • Ayaklı Metal Sunumluk 2'li 389 TL • Aynalı Yaprak Detaylı Metal Tepsi 299 TL • Aynalı Yaprak Detaylı Metal Peçetelik 199 TL • Yaprak Detaylı Metal Kağıt Havluluk 189 TL • Çok Amaçlı Mini Rende 39,50 TL • Küre Buzluk 33'lü 44,50 TL • Tezgah Üstü Kurutmalık 99,50 TL • Katlanabilir Rende 99,50 TL • Plastik Kase 500 ml 29,50 TL • Plastik Kayık Tabak 350 ml 29,50 TL • Plastik Bardak 350 ml 29,50 TL • Luminarc Opal Oval Servis Tabağı ~29x21 cm 199 TL • Luminarc Opal Oval Servis Tabağı ~22 cm 119 TL • Masa Örtüsü Kıskacı 8'li 25 TL • Elastik Kesim Matı 69,50 TL • Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 1,5 L 119 TL • Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 2,1 L 139 TL • Pratik Salata Kavanozu 1 L 299 TL • Pratik Basmalı Rondo 1,5 L 329 TL

#3
Foto - A101 indirim çılgınlığı başladı! Temel gıdadan teknolojiye dev aktüel ürünler kataloğu ortalığı salladı!

• Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 600 g 269 TL • İçim Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g 295 TL • Dana Kasap Sucuk 400 g 319 TL • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g 182,50 TL • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 g 199 TL • Piliç Salam 850 g 94,50 TL • Kaanlar/Kebir Kolot Peyniri 500 g 195 TL • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g 309 TL • Piliç Kokteyl Sosis 500 g 79,50 TL • Piliç Döner 500 g 134,50 TL • Sütaş Ayran 1 L 47,50 TL • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 KG 89,50 TL • Pekfood Dondurulmuş Klasik Lahmacun 400 g 179 TL • Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 800 g 199 TL • Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 g 250 TL • Nestlé Çokokare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 g 89 TL • SuperFresh Dondurulmuş Orman Meyveleri 300 g 208 TL

#4
Foto - A101 indirim çılgınlığı başladı! Temel gıdadan teknolojiye dev aktüel ürünler kataloğu ortalığı salladı!

• Danone Süt 180 ml 14,50 TL • Danino Meyveli Taze Peynir 6x45 g 55 TL • Activia Probiyotik Yoğurt 4x100 g 99,50 TL • Tikveşli/Sütaş/Sek Krema 200 ml 44,50 TL • Hayat Su 5L 45 TL

#5
Foto - A101 indirim çılgınlığı başladı! Temel gıdadan teknolojiye dev aktüel ürünler kataloğu ortalığı salladı!

• Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 Kg 157,50 TL • Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 165 TL • Vera Ayçiçek Yağı 5 L 419 TL • Yumurta L Boy 15'li 49 TL • Algida Dövme 1400 ml 130 TL

#6
Foto - A101 indirim çılgınlığı başladı! Temel gıdadan teknolojiye dev aktüel ürünler kataloğu ortalığı salladı!

• Haribo Yumuşak Şeker 55 g 16,50 TL • Haribo Happy Mix Yumuşak Şeker 200 g 39 TL • Haribo Mix Yumuşak Şeker 115 g 33 TL

#7
Foto - A101 indirim çılgınlığı başladı! Temel gıdadan teknolojiye dev aktüel ürünler kataloğu ortalığı salladı!

• Dijitsu DBD150 Mini Buzdolabı 87 L Net Hacim 6.999 TL • SEG DD 6196 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 196 L Net Hacim 15.999 TL • Goodwest 1813 Beyaz Cam Ankastre Set 8.799 TL

#8
Foto - A101 indirim çılgınlığı başladı! Temel gıdadan teknolojiye dev aktüel ürünler kataloğu ortalığı salladı!

• Homend Handmaid 1936H El Blender Seti 1.699 TL • Sinbo SCM-9044 Kahve Baharat Öğütücü 699 TL • Onvo OVTM02 INOX Çay Makinesi 1.799 TL • Kiwi KK-3331 Su Isıtıcı 599 TL • Pierre Cardin Elektrikli Katlanabilir Cezve 649 TL • Kiwi KWP 8513 Şarjlı Su Pompası 199 TL • Kiwi KSM-2407K Çocuk Waffle Makinesi 699 TL • Fantom Carbon DC5000 Dikey Süpürge 2.199 TL • Sinbo SBS 4451 Dijital Baskül 299 TL • Kiwi KSI 640 Portatif Buharlı Kırışık Giderici 999 TL • Aprilla AHC-5038 Tıraş Makinesi 299 TL • Kiwi KSD-9990 Ayakkabı Kurutma Makinesi 399 TL

#9
Foto - A101 indirim çılgınlığı başladı! Temel gıdadan teknolojiye dev aktüel ürünler kataloğu ortalığı salladı!

• Volta V1 Elektrikli Araç 549.990 TL • APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL • APEC PS4 50 CC Benzinli Moped 49.990 TL • APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL

#10
Foto - A101 indirim çılgınlığı başladı! Temel gıdadan teknolojiye dev aktüel ürünler kataloğu ortalığı salladı!

• Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm 299 TL • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm 199 TL • Düğmeli Ekoseli Pijama Takımı 349 TL • Brillant Jakarlı Yastık 50x70 cm 249 TL • Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 99,50 TL • Silk&Blue Erkek Patik Çorap 5'li 89,50 TL • Silk&Blue Kız/Erkek Çocuk Patik Çorap 5'li 79,50 TL • La Manta Kilim 80x150 cm 249 TL • Soft Klozet Takımı (60x90 cm / 40x60 cm) 399 TL • Çöp Kovası ve Tuvalet Fırçası Seti 899 TL • Cam Sıvı Sabunluk 500 ml 89,50 TL • Klozet Taburesi 199 TL • Metal Ev Aksesuarları 169 TL • Plastik Küllük 25 TL • Tüy Toplama Rulosu 3'lü 99,50 TL • Mini Askı Çeşitleri 25 TL • Mini Cam Vazo 79,50 TL • Saksıda Yapay Bahar Çiçeği 169 TL • Fly Çift Taraflı Açılır Masa 2.499 TL • Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 4 Katlı (51x19x65 cm) 199 TL

#11
Foto - A101 indirim çılgınlığı başladı! Temel gıdadan teknolojiye dev aktüel ürünler kataloğu ortalığı salladı!

• Oyuncak Mutfak Lavabosu 749 TL • Sky Busters Hava Araçları 199 TL • 32 Parça Mega Blok 119 TL • Oyuncak Spor Araba 159 TL • Oyuncak Şirin El Arabası 149 TL

#12
Foto - A101 indirim çılgınlığı başladı! Temel gıdadan teknolojiye dev aktüel ürünler kataloğu ortalığı salladı!

• Pierre Cardin İzotermik Piknik Çantası 25 L 469 TL • Pierre Cardin İzotermik Piknik Çantası 10 L 289 TL • Pierre Cardin İzotermik Piknik Çantası 15 L 349 TL • Dijital Baskılı Plaj Çantası 40x45 cm 189 TL • Makyaj Çantası 18x11 cm 109 TL • Kadın Hasır Şapka Çeşitleri 219 TL • Kadın Hasır Fiyonklu Şapka Çeşitleri 219 TL • Çocuk Merserize Şapka Çeşitleri 249 TL • Safari Bermuda Nefes Alan Şapka Çeşitleri 179 TL • Çıtçıtlı Safari Şapka Çeşitleri 199 TL • Plaj Hasırı 70x180 cm 169 TL • Plaj Hasırı 120x180 cm 249 TL

#13
Foto - A101 indirim çılgınlığı başladı! Temel gıdadan teknolojiye dev aktüel ürünler kataloğu ortalığı salladı!

• Singer 14SH654 Overlok Makinesi 7.999 TL • Samsung 50U8000F 50' 4K Ultra Smart LED TV 23.999 TL • English Home Cyclone Süpürge 3.299 TL • Fantom Master CC 5750 Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL • Kiwi KCC-4330 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL • English Home TMK 5010 Tost Makinesi 1.899 TL • English Home Multi Blender Seti 1.999 TL • Pierre Cardin 5 Başlıklı Epilasyon Seti 1.199 TL • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 999 TL • Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TL • English Home Kablolu Dik Süpürge 1.399 TL

#14
Foto - A101 indirim çılgınlığı başladı! Temel gıdadan teknolojiye dev aktüel ürünler kataloğu ortalığı salladı!

• Probis Proteinli Bisküvi 2x224 g 99 TL • Biscolata Pia Red Velved Kek 100 g 60 TL • Greta Meyveli Kraker 4x37,5 g 55 TL • Güllüoğlu Antep Fıstıklı Baklava 65 g 99,50 TL • Yayla Nohut Patlağı 102 g 39 TL

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