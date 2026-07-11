Limonlu su ile güne başlarsanız... Zayıflatma efsanesi mi gerçek mi?
Limon suyu faktörü beslenme alışkanlıklarımız arasında mutlaka olmalıdır.
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Limon suyu faktörü beslenme alışkanlıklarımız arasında mutlaka olmalıdır.
Vücudunuzun toksinlerden arınmasında önemli rol oynayan limonlu su sağlık için oldukça faydalıdır. Özellikle kilo vermek isteyenlerin kullandığı limonlu su açlık hissini yatıştırır. Her sabah düzeni bir şekilde kullanmanız sonucunda metabolizmanız hızlanır ve istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. İçerisinde bulundurduğu sitrik asit sayesinde enfeksiyonlara karşı savaşır.
Hem bağışıklık sitemini güçlendiren hem de cildi temizlemeye yardımcı olan limonu sabahları bir bardak suyun içine sıkabilirsiniz.
C vitamini bakımından zengin olan limon aynı zamanda sabahları aç karna içerek sağlıklı bir şekilde zayıflamanıza da yardımcı olur. Aynı zamanda limonlu su ile güne başlarsanız güne daha dinç başlarsınız. İşte limonlu suyun sağlığa faydaları...
LİMONLU SUYUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR? - Uykusuzluğa iyi gelir. - Böbrek taşı olmasını engeller. - Sağlıklı kilo vermenizi sağlar. - Kanser ile savaşır.
- Kemik erimesine iyi gelir. - Kepeği önler. - Diş eti rahatsızlıklarını geçirir.
- Böbrekleri temizler. - Boğaz ağrısını geçirir. - Kaşıntıları giderir. - Bağışıklık sistemini güçlendirir. - Kırışıklıklara iyi gelir.
- Vücudu temizler. - Siyah noktalara ve cilt lekelerine iyi gelir.
LİMON KÜRÜ TARİFİ - 1 tane limon - 1 bardak su
Sabahları kalktığınızda kahvaltı yapmadan önce bir bardak ılık suyun içerisine mümkünse taze limonu sıkın. Suyun soğuk olmamasına önem gösterin çünkü vücudumuz ılık suyu daha çabuk işler. Soğuk suyu işlerken daha fazla enerji kaybeder.
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