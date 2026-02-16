Acil tedaviye ihtiyaç duyan 20 bin Müslümanın Gazze'den çıkışına izin verilmiyor!

  • İSTANBUL
20 bin Filistinli Gazze Şeridi'nden acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duysa da İsrail, hastaların bölgeden ayrılmasına izin vermiyor.

Yaklaşık 20 bin Filistinli Gazze Şeridi'nden acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duysa da İsrail, hastaların bölgeden ayrılmasına izin vermiyor. Şu ana kadar az sayıda kişinin kısmi olarak açılan Refah Sınır Kapısı'ndan ayrılmasına izin verildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sınır kapısını sınırlı bir şekilde açmasının az sayıda tıbbi tahliyeyle sonuçlandığını ve durumu kritik olan binlerce hastanın bölgede kaldığını ifade etti.

Bakanlık, "çıkışların seviyesinin acil tıbbi ihtiyaçların gerisinde kaldığı" uyarısında bulundu.

Gazze Hükümet Medya Ofisi tarafından yayınlanan veriler, geçişin yeniden açılmasından bu yana, geçmesi beklenen 1800 kişiden sadece 488'inin Refah'tan geçtiğini gösteriyor.

 

Bakanlık, 2 Şubat'ta geçişin kısmen yeniden açıldığının duyurulmasına rağmen, seyahat etmesine izin verilen hasta sayısının son derece düşük kaldığını ve biriken tıbbi taleple tamamen orantısız olduğunu söyledi.

Yetkililer mevcut önlemlerin yetersiz olduğunu, hasta ve yaralılara yönelik en temel insani yükümlülükleri bile yerine getiremediğini ifade etti.

Tahliye edilmeyi bekleyenler arasında kanser, kalp hastalığı ve böbrek yetmezliği olan hastaların yanı sıra Gazze'de tedavi edilemeyecek kadar ağır yaralanmış kişiler de bulunuyor.

Bakanlık, "mevcut tahliye mekanizmasının devam etmesinin binlerce insanın hayatını doğrudan tehdit ettiği ve krizi daha da derinleştirdiği" uyarısında bulunarak, uluslararası toplumu "yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye" çağırdı.

Açıklamada ayrıca Gazze'den ayrılabilen hastaların karmaşık prosedürlere ve ek kısıtlamalara maruz kaldığı bildirildi. Bakanlık, bu koşulların zaten sağlık durumları son derece kötü olan hastaların psikolojik ve fiziksel acılarını daha da artırdığını söyledi.

 

Bakanlık ayrıca kritik vakaların derhal tahliye edilmesini ve tıbbi ihtiyacın boyutuna uygun olarak yolcu sayısının artırılmasını talep etti.

Raporlar, Gazze'den ayrılmaya çalışan Filistinlilerin, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını kontrol eden İsrail ordusu tarafından aşağılayıcı aramalara ve uzun sorgulamalara maruz kaldığını gösteriyor.

Kaynak: Mepa News

