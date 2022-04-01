Acil durum petrol rezervleri ikinci kez kullanıma açılıyor!

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) 31 üye ülkesi, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası ikinci kez acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştı. Söz konusu miktar, gelecek hafta açıklanacak.

UEA'nın açıklamasına göre, UEA Yönetim Kurulu bugün bakanlar seviyesinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Petrol rezervlerinden bir miktarının kullanımı için anlaşıldı

Toplantıda UEA'nın 31 üye ülkesi, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası petrol piyasalarında meydana gelen sorunlara karşı yeniden acil durum petrol rezervlerinden bir miktarı kullanıma sunmak üzere anlaştı. Söz konusu miktar gelecek hafta açıklanacak.

Bu kararla UEA, savaşın başından beri acil durum petrol rezervlerini ikinci kez devreye sokmuş olacak.

62,7 milyon varil acil durum petrol rezervini kullanıma açmak üzere anlaşmıştı

Küresel piyasalarda arz ve talep dengesizliği nedeniyle oluşabilecek bir kısıtlamanın fiyat artışına dönüşmemesi için geçen ay da UEA'nın 31 üye ülkesi toplamda 62,7 milyon varil acil durum petrol rezervini kullanıma açmak üzere anlaşmıştı.

Bugünkü kararla, UEA üye ülkeleri tarihinde beşinci kez acil durum petrol rezervlerini kullanıma açıyor. Daha önceki kararlar 1991, 2005, 2011 ve 1 Mart 2022'de alınmıştı.

UEA üye ülkelerinin toplam acil durum rezerv miktarı 1,5 milyar varil seviyesinde bulunuyor.