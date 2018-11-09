Acil durum ilan edildi! ABD'nin kasabası küle döndü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusunda Paradise kasabasını harabeye çevirdi. Yangına 1500 kişilik bir ekip, 300 itfaiye aracı, 20 dozer ve pek çok araçla müdahale edildiği kaydedilirken çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaliforniya Vali Vekili Gavin Newsom, yangınla mücadele eden Kuzey California’da acil durum hali ilan etti.