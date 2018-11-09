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Acil durum ilan edildi! ABD'nin kasabası küle döndü

ABD'nin San Francisco şehrinin yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusunda çıkan orman yangını Paradise kasabasını küle çevirdi.

09 Kasım 2018 Cuma 22:14
Acil durum ilan edildi! ABD'nin kasabası küle döndü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusunda Paradise kasabasını harabeye çevirdi. Yangına 1500 kişilik bir ekip, 300 itfaiye aracı, 20 dozer ve pek çok araçla müdahale edildiği kaydedilirken çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaliforniya Vali Vekili Gavin Newsom, yangınla mücadele eden Kuzey California’da acil durum hali ilan etti.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 22:14
  1. San Francisco
  2. ABD
  3. Kaliforniya
  4. Paradise

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  • DoktorDoktor40 dk önce
    Ota böceğe yazık olmuş. Parasını kukla kabile devletleri öder ne de olsa
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