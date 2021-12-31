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Dünya Acil durum ilan edildi
Dünya

Acil durum ilan edildi

ABD’nin California eyaletindeki 20 bölgede şiddetli kar yağışı ve fırtınalar nedeniyle acil durum ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 21:36:00 - 2021-12-31 21:39:48
Acil durum ilan edildi

ABD’nin California eyaletinde şiddetini arttıran kar yağışının ve fırtınaların elektrik kesintisi ile otoyolların kapatılmasına neden olmasıyla acil durum ilan edildi. California Valisi Gavin Newsom Los Angeles da dahil olmak üzere 20 noktada acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Los Angeles’ta yavaş hareket eden fırtına, birden fazla yol ve otoyolun kapanmasına neden olurken, Sierra Nevada ise rekor seviyedeki kar yağışı ile fırtına elektrik kesintisine yol açtı.

Yetkililer, ziyaretçilere olumsuz hava koşulları düzelene kadar dağ yollarından uzak durma konusunda uyarıda bulundu.

Vali Newsom’un acil durum ilan ettiği bölgeler, Alameda, Amador, Calaveras, El Dorado, Humboldt, Lake, Los Angeles, Marin, Monterey, Napa, Nevada, Orange, Placer, Sacramento, San Bernardino, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Cruz, Sierra Nevada ve Yuba olarak açıklandı.

 

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