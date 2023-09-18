Acil döviz bulmak için BAE'ye toprak teklif ettiler! Halk bu sefer ayaklandı

Ekim ayında genel seçime hazırlanan Liberya hükümeti acil para bulmak için merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’de bulanan Blue Carbon adlı özel bir şirkete ülke topraklarının yüzde 10’nu satmayı planlıyor.

Liberya hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) bir şirketin emisyon haklarına sahip olabilmesi için ülkenin topraklarının yüzde 10’undan vazgeçmesini öngören bir anlaşmayı kabul ettirmeye çalışıyor. Bu anlaşmaya yerel halk ise karşı çıkıyor.

Liberya’nın ormanlık bölgeleri, kara karbon depolamasında önemli bir rol oynayan tropikal ormanlar arasında yer alıyor.

Anlaşma kapsamında Blue Carbon adlı şirket, bir milyon hektarlık ormanlık alan üzerinde tam kontrol sahibi olacak ve emisyon haklarını yüksek emisyona sahip şirketlere satabilecek.

Bu anlaşma, ulusal yasaları ihlal ederek yerel halkın araziyi kullanma hakkını da etkiliyor ve Liberya’nın emisyon azaltma hedeflerine ulaşmasını engelliyor.

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Anlaşma hakkında bilgilendirme yapılmadığı için protestolar yaygınlaşmış durumda. Liberya, uluslararası yolsuzluk endeksinde düşük bir sıralama alarak yolsuzlukla da mücadele etmekte zorlanıyor.

Genel seçimlerin yapılacağı ekim ayı ve aciliyet nedenleriyle anlaşmanın gizlice yapıldığı düşünülüyor. Anlaşmanın ilk etapta bir ödemeyle başlayacağı belirtilmiştir.