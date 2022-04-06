  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Açıköğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi vize sonuç sorgula!
Eğitim

Açıköğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi vize sonuç sorgula!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları bir hayli sorgulanıyor. AÖF 2022 bahar dönemi ara (vize) sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı. AÖF bahar dönemi vize sınavının sona ermesiyle birlikte sınavı katılan öğrenciler de AÖF sınav sonuçları duyurusuna gözlerini çevirdi. Peki AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

Yeniakit Publisher
2022-04-06 11:37:00 - 2022-04-06 11:37:30
Açıköğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi vize sonuç sorgula!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. AÖF bahar dönemi vize sınavının tamamlanmasıyla birlikte merak edilen soru ise AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak olan AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavına hazırlanan öğrenciler AÖF bahar dönemi vize sonuçlarını araştırıyor.

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. 2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021-2022 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer alıyor. AÖF bahar dönem ara sınav soruları ve ve cevap anahtarının 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebiliyor.

AÖF başarı notları kaç?

Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF kaç puanla sınıf geçilir?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay