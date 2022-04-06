Açıköğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi vize sonuç sorgula!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları bir hayli sorgulanıyor. AÖF 2022 bahar dönemi ara (vize) sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı. AÖF bahar dönemi vize sınavının sona ermesiyle birlikte sınavı katılan öğrenciler de AÖF sınav sonuçları duyurusuna gözlerini çevirdi. Peki AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. AÖF bahar dönemi vize sınavının tamamlanmasıyla birlikte merak edilen soru ise AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak olan AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavına hazırlanan öğrenciler AÖF bahar dönemi vize sonuçlarını araştırıyor.
AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. 2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021-2022 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer alıyor. AÖF bahar dönem ara sınav soruları ve ve cevap anahtarının 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebiliyor.
AÖF başarı notları kaç?
Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
AÖF kaç puanla sınıf geçilir?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti