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Eğitim

Açıköğretim psikoloji lisans programları kapatılacak mı?

Açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı' yönünde görüş bildirdi. Görüşün ardından Açıköğretim psikoloji lisans programları kapatılacak mı? sorusu konuşulmaya başlandı. Peki, AÖF psikoloji lisans programları kapanacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-08-05 23:37:00 -
Açıköğretim psikoloji lisans programları kapatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporuna binaen Açık öğretim Psikoloji Lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı görüşünü YÖK'e bildirdi.
Bazı üniversitelerin açık öğretim psikoloji bölümü lisans eğitimini açması sonrası tartışmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkan tartışmalar sonrası konuyu araştırması için Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi.

Kurul kısa sürede toplanarak çalışmalarını tamamladı. Rapor Cumhurbaşkanına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporuna binaen Açık Öğretim Psikoloji Lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağını yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

“açıköğretim Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı” yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir.

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