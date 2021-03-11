Açıköğretim Lisesinin sınavları 1 Mart tarihinde online olarak yani elektronik ortamda gerçekleşmişti. Açıköğretim Lisesinin sınavının yapılmasının ardından öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak etmeye başladı. MEB tarafından yapılan duyuruda, Açıköğretim Lisesinin sınav sonuçlarının belli olduğu bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem online sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan duyuruda öğrencilerin sınav sonuçlarını http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresine girerek öğrenebilecekleri ifade edildi.

AçıkÖğretim Lisesinde okuldan atılma var mı?

Açık öğretim lisesinde okuma hakkı sınırsızdır. Herhangi bir şekilde siz okul ile ilişkinizi kesmedikçe okulunuzdan uzaklaştırılmazsınız. Ancak 12 dönem üstüne çıkan bir öğrencinin lise öğrencisi olarak faydalanabileceği haklar elinden alınır. İndirimli ulaşım kartı gibi haklar öğrencilik hakları kısıtlanabilir.

AçıkÖğretim Lisesinde okuyan askerliği tecil ettirebilir mi?

Askerlik kanunu 2012 yılında değiştiği için,, Açık Öğretim Lisesi düz lise programında okuyan öğrenciler de askerliklerini tecil ettirebilirler. Durumu aktif olan öğrenciler, toplam 12 döneme kadar tecillerini yaptırabilirler. Bunun için koordinatör liselerde doldurulacak ek-c2 belgesini askerlik şubesine teslim etmeleri yeterli.