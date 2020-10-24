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Aktüel Açıköğretim kayıt işlemleri süresi ikinci kez uzatıldı
Aktüel

Açıköğretim kayıt işlemleri süresi ikinci kez uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 17:11:37 -
Açıköğretim kayıt işlemleri süresi ikinci kez uzatıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt işlemleri süresini 29 Ekim'e uzattı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce 23 Ekim'e kadar uzatılan açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 29 Ekim Perşembe günü saat 23.30'da sona erecek.

Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.

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