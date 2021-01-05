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Eğitim Açıköğretim dönem sonu sınavları ne zaman?
Eğitim

Açıköğretim dönem sonu sınavları ne zaman?

AÖF sınavları ne zaman nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavlarını ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman? | AÖF final sınavları nerede yapılacak? | AÖF sınav tarihleri

Yeniakit Publisher
2021-01-05 20:43:00 -
Açıköğretim dönem sonu sınavları ne zaman?

Milyonlarca Açıköğretim Fakültesi öğrencisi güz dönemi final sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında rektörlükten açıklama geldi. Peki, AÖF final sınavları online mi yapılacak?

Açıköğretim dönem sonu sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi. Rektörlükten yapılan açıklamada, “Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır” denildi.

 

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