Yükseköğretim Kurulu’nun 2012 yılında aldığı kararla Anadolu Üniversitesi, İstanbul ve Atatürk Üniversitelerinde öğrenim imkanı veren bölümlerde bir sınırlama olmaksızın öğrenciler lisans ya da önlisans programlarına kayıt yaptırabilmekte. Peki, açıköğretime kayıt olmak için ne yapılmalıdır?

Açıköğretim nasıl okunur?

Açıköğretim Fakültesi’nde okumak için öncelikle ÖSYM tarafından yapılan TYT – YKS sınavına başvuru yaparak sınava girin.

2 yıllık önlisans bölüm tercih edecekseniz sadece TYT sınavına girin. TYT Sınavından en az 150 puan almanız gerekir.

4 yıllık yani lisans bölümlerine girmek istiyorsanız TYT + YKS sınavlarına başvurarak sınava girin. (En az 180 baraj puanı)

ÖSYM tarafından https://sonuc.osym.gov.tr adresinde yer alan sınav sonuçlarınıza göre tercihinizi yapabilirsiniz.

Herhangi bir açıköğretim bölümüne yerleştikten sonra kayıt süreci başlamaktadır. Yerleştiğiniz üniversitenin kayıt şartlarını öğrenerek kayıt yaptırın.

Ardından kayıt yaptırdığınız üniversiteden mesaj gelecektir.

Açıköğretim ücretli mi?

Açıköğretim kayıt ücretleri 265-550 lira arasında değişmektedir. Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan açıköğretim, iktisat ve işletme fakültelerine 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, ön lisans ve lisans programları için 265 ile 550 lira arasında ücret ödemektedir.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümleri

Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Atatürk Üniversitesi (Erzurum), İstanbul Üniversitesi olmak üzere toplam 3 üniversite de bulunmaktadır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İşletme Fakültesi

Havacılık Yönetimi

İşletme

İşletme (İngilizce)

Konaklama İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak ve Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tarım

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama

Yerel Yönetimler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)

Coğrafya

Felsefe

İktisat

İşletme

Sosyoloji

Tarih

Çocuk Gelişimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)

Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)

Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)

Kültürel Miras ve Turizm

Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (4 YILLIK)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (2 YILLIK)

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans)

İlahiyat (Önlisans)

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık (Önlisans)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler (Önlisans)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yeni Medya ve Gazetecilik (Önlisans)

Yerel Yönetimler