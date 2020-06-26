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Dünya

Açıklama geldi: Türkiye ordumuza 205 milyon TL yardım yaptı

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Türkiye ile askeri-mali işbirliği ve yardım anlaşmasının imzalandığını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları için 205 milyon TL tutarında yardım yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:19:00 -
Açıklama geldi: Türkiye ordumuza 205 milyon TL yardım yaptı

Ukrayna Bakanlar Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için mali yardımda bulunmasını öngören anlaşmanın onaylandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşma, 3 Şubat’ta Kiev’de iki ülke liderlerinin katılımıyla düzenlenen Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı’nda imzalanmıştı.

Türkiye’nin Ukrayna’ya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımı için 205 milyon TL tutarında mali yardım sağlayacağı duyuruldu. Bu kaynak ile ayrıca önümüzdeki 5 yıl içinde Ukraynalı askerlere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilecek eğitimlerin masraflarının karşılanacağı açıklandı.

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