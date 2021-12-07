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Gündem Açıklama geldi... Omicron'lu yolcu Türkiye'den gitti!
Gündem

Açıklama geldi... Omicron'lu yolcu Türkiye'den gitti!

Tunus, ülkedeki ilk Omicron varyantı vakasının görüldüğünü açıkladı. Omicron vakasının Türkiye'den seyahat eden Kongolu bir yolcuda tespit edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 08:01:00 -
Açıklama geldi... Omicron'lu yolcu Türkiye'den gitti!

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'un Kovid-19 ile mücadele kurulunda görevli Dr. Hachemi Louzer, ülkedeki ilk Omicron vakasının 3 Aralık Cuma günü başkentteki Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'na İstanbul'dan gelen Kongo Cumhuriyeti vatandaşı bir erkekte tespit edildiğini söyledi.

Louzer, Kongolu yolcunun Omicron varyantıyla enfekte olmasının havalimanına geldikten sonra yapılan testin laboratuvarda incelenmesi ile tespit edildiğini ifade etti. Aralarında Kongolu yolcunun ağabeyinin de olduğu birçok yolcunun ise karantinaya alındığı bildirildi.

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