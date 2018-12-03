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Açıklama geldi! Neçirvan Barzani aday

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığı'na mevcut başbakan Neçirvan Barzani aday gösterildi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:18
Açıklama geldi! Neçirvan Barzani aday

Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği habere göre, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı'na mevcut başbakan Neçirvan Barzani'yi, boşalan başbakanlık koltuğuna ise Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani'yi aday gösterdi.

Başkanlık görevinden ayrılmıştı

IKBY'de geçen yıl yapılan gayrimeşru bağımsızlık referandumu sonrası parlamentoya yolladığı mektupta, 1 Kasım 2017 itibariyle son bulacak görevine devam etmeyeceğini belirten Barzani, başkanlık görevinden ayrılmıştı. Mesud Barzani, KDP Genel Başkanlığı görevine ise devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:18
  1. Mesud Barzani
  2. Neçirvan Barzani

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