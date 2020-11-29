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Dünya Açıklama geldi! Eyalet merkezi ele geçirildi
Dünya

Açıklama geldi! Eyalet merkezi ele geçirildi

Etiyopya ordu güçlerinin Tigray kenti merkezi Mekelle'yi kontrol altına aldığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 19:34:00 -
Açıklama geldi! Eyalet merkezi ele geçirildi

Etiyopya'da federal ordu güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesi başkenti Mekelle'yi Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinden geri aldığı bildirildi.

Etiyopya Genelkurmay Başkanı Berhanu Jula tarafından yapılan basın açıklamasında, Tigray bölgesi başkenti Mekelle'nin Cumartesi günü TPLF güçlerinden geri alındığı ifade edildi.

Jula, TPLF tarafından cezaevlerine konulan 7 bin kadar federal orduya bağlı Kuzey Tümeni askerinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Mekelle'nin Etiyopya federal ordu güçleri tarafından geri alındığı haberinin bölgedeki insani yardım görevlilerince de doğrulandığı bildirildi.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde üç haftadır devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişinin öldüğü, on binlerce kişinin ise çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığındığı aktarılıyor.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed geçtiğimiz Perşembe günü ordu güçlerine nihai saldırı için emir vermişti. Ahmed, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Mekelle'nin ele geçirildiğini açıklamıştı.

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