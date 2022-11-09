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Ekonomi Açıklama geldi! Asgari ücrette ilk adım atıldı
Ekonomi

Açıklama geldi! Asgari ücrette ilk adım atıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek için anket çalışmalarına başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 10:15:00 -
Açıklama geldi! Asgari ücrette ilk adım atıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor.

2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

Anket sonuçları paylaşılacak

2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

 

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