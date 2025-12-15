  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bahçeli'den 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' mesajı: Türk milleti ilelebet var olsun!

Seni buraya gömerim deyip öğrenciyi yere fırlatmıştı: Zorba müdür görevden alındı

HAMAS'tan Net Mesaj: Ateşkes İhlallerinden ABD Sorumlu! Direnişin Gücü İspat Edilecek

Muhalif yorumcu Levent Gültekin yine CHP’yi bombaladı! “Siyaset böyle gayrı ciddi yapılmaz!”

Batı ilişkileri BRICS'e engel değil: Fuat Oktay’dan “yeni dünya düzeni” yorumu

Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık birbirine girdi! Meclis’te Öcalan kavgası: Bir katil olarak geberecek!

CHP’li belediyede pes dedirten görüntü! Makam aracı bu kez köpek için

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasına seslendi: Türk demeyi yasaklayan CHP, bugün de Türk dünyasına yanlış pencereden bakıyor

RTÜK’ten beklenen hamle: "Jasmine" dizisine inceleme başlatıldı

Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş
Gündem Açıklama geldi! Ali Yerlikaya: Yeni trafik kanunu teklifi! Ocak ayında Türkiye kararı, büyük adım atacak...
Gündem

Açıklama geldi! Ali Yerlikaya: Yeni trafik kanunu teklifi! Ocak ayında Türkiye kararı, büyük adım atacak...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Açıklama geldi! Ali Yerlikaya: Yeni trafik kanunu teklifi! Ocak ayında Türkiye kararı, büyük adım atacak...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 maddeden oluşan Trafik Kanunu teklifine lişkin önemli bir açıklama yaptı. Yerlikaya Ocak'ta görüşüleceğini açıkladı. Ali Yerlikaya Türkiye için büyük bir adım atacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 maddeden oluşan yeni Trafik Kanunu teklifinin, ocak ayının ilk haftasında TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini açıkladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılmak üzere geldiği TBMM'de Genel Kurul girişinde gazetecilerin sorusunu yanıtladı.Bakan Yerlikaya, yeni düzenlemeler içeren Trafik Kanunu'nun Genel Kurula ne zaman geleceğine ilişkin soruya, "Ocak ayının ilk haftası" yanıtını verdi.

Türkiye Trafik'de istikrarlı bir şekilde öne çıkıyor. Türkiye her alanda kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Bu teklif Türkiye trafiği açısından dikkat çekiyor.

Müslümanlar vatandaşlık riski ile karşı karşıya açıklama geldi! Milyonlarca kişi şok oldu!
Müslümanlar vatandaşlık riski ile karşı karşıya açıklama geldi! Milyonlarca kişi şok oldu!

Dünya

Müslümanlar vatandaşlık riski ile karşı karşıya açıklama geldi! Milyonlarca kişi şok oldu!

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Talib Ağbi

Madem Trafik kanunu yenilenecek, o zaman ehliyet alımınıda elden geçirip, AB'liğinin eksik Türk Ehliyetini tanınması için mevzuat eksikliği giderilsin'ki, Avrupa'gelen Türk Vatandaşının ehliyeti birebir İmtihansız Söför kursuz tanınsın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23