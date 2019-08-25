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Açık su yüzme şampiyonası, nefesleri kesti

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer plajından gerçekleştirilen Açıksu Yüzme Şampiyonası’nın ikinci etabında yüzlerce sporcu, kıyasıya mücadele etti.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:42
Açık su yüzme şampiyonası, nefesleri kesti

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer plajından gerçekleştirilen Açıksu Yüzme Şampiyonası’nın ikinci etabında yüzlerce sporcu, kıyasıya mücadele etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği Kocaeli Açıksu Yüzme Şampiyonası’nın ikinci etabı Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer plajında yapıldı. Geçtiğimiz ay Kandıra ilçesinde yapılan birinci etabına toplam 523 sporcu katılım gösterirken Karamürsel etabında ise 290 yarışmacı kıyasıya mücadele etti. Yüzlerce sporcunun kıyasıya mücadele ettiği şampiyonaya Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve vatandaşlar katıldı.



Yüzlerce genç sporcunun kulaç attığı yarışlar nefes kesti


İlginin yoğun olduğu şampiyonanın Karamürsel etabında, Kocaelili sporcuların yanı sıra il dışında da çok sayıda yüzücü yer aldı. 12 kategoride düzenlenen yarışlara 11 yaş, 12 yaş,13 yaş, 14-15 yaş, 16- 17 yaş, 18-19 yaş gruplarından kız ve erkek yüzücüler katıldı. Protokol üyelerinin start vermesi ile başlayan yarışlarda genç sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Yüzlerce sporcununyüzlerce metre kulaç attığı yarış renkli görüntülere sahne oldu.



Dereceye girenlere madalyaları verildi


Tüm kategorilerde yarışların bitmesinin ardından madalya törenine geçildi. Dereceye giren yüzücüler, Karamürsel Kaymakamı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı vekili Yaşar Çakmak, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ve müdürlerin elinden madalyalarını aldı. 11 yaş erkekler bin metre serbest yarışında Ahmet Çınar Güneş, kızlar bin metre serbest Zeynep Kayranur Arslan birinci oldu. 12 yaş sonuçlarında ise erkekler 2 bin metre serbest yarışında Atakan Ege Okuşlu, kızlar 2 bin metre serbest yarışında Tuna Erdoğan birinci oldu. 13-19 yaşları arası erkekler 3 bin metre serbest yarışmasında Alp Eren Bakkurt birinci olurken kızlar 3 bin metre serbest yarışında Beril Ceren Öztürk yarışmayı birinci tamamladı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:42
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