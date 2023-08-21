Açık öğretime zam var mı? Açık Öğretim Fakültesi kayıt ücretleri ne kadar? | YKS ek tercihler ne zaman 2023? ÖSYM YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2023? | 3,5 milyondan fazla adayın katılım sağladığı YKS sınavının ardından üniversiteye gitmek isteyenler için sürecin sonuna yaklaşılıyor. Yerleştirme sonuçlarının 19 Ağustos Cuma günü açıklanmasının ardından istedikleri üniversite ve bölümer yerleşemeyen kişiler, ek tercihler için araştırmalarını hızlandırdı. Peki ÖSYM YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ÖSYM YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'ye katılan 3,5 milyon adaydan ek tercihleri bekleyenler için geri sayım devam ediyor. 27 Temmuz Perşembe günü başlayan tercih döneminde sonuçlar, 19 Ağustos Cuma günü açıklandı. Ancak YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı. Üniversiteye giriş aşamasında yapılan ek tercihlerin tarihlerine ilişkin de ÖSYM tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:

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YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.

ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.

ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.

2022 Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2022-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.

Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.

Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu

Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.

2022-YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için 2022-YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.(fotomaç)