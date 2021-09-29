Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelen Anadolu lisesi, fen lisesi, imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Bakan Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin yeniden başlaması konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Okullar uzaktan eğitime geçecek mi?

Bakan Özer, okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğine ilişkin olarak da ,”850 bin sınıfımız var, vaka nedeniyle zaman zaman bazı sınıflar uzaktan eğitime geçebilir ama önemli olan açık sınıfların varlığını sürdürmesidir. Diğer taraftan 14 gün ara veren sınıflarımız, dijital platformlar üzerinden canlı sınıf uygulaması ile derslerine devam edebiliyor." dedi.

Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı. Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık." ifadelerine yer verdi.

Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri başvurusu, kayıtları nasıl yapılır?