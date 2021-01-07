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Eğitim Açık öğretim ortaokulu açık öğretim lisesi okulları açıldı mı? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim

Açık öğretim ortaokulu açık öğretim lisesi okulları açıldı mı? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Açık öğretim ortakolu, açık öğretim lise sınavları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat boyu öğrenme kurumlarında 20 Kasım 2020 tarihinde durdurulan eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak başlanılacağını açıkladı. Peki Açık öğretim ortaokulu AÖO, açık öğretim lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 12:27:00 - 2021-01-07 12:27:59
Açık öğretim ortaokulu açık öğretim lisesi okulları açıldı mı? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı bildirildi. Hayat boyu öğrenme kurumlarındaki 20 Kasım 2020 tarihinde durdurulan eğitim faaliyetlerine 11.01.2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak başlanılacaktır. Salgının seyrine göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi mümkün olacaktır.

AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.

 

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