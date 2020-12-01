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Eğitim Açık öğretim ortaokul sınavları ertelendi mi?
Eğitim

Açık öğretim ortaokul sınavları ertelendi mi?

Açık ortaokul sınavları iptal mi? | Koronavirüs salgını sebebiyle hafta sonları sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Açık öğretim ortaokul öğrencileri sınavlarının ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Açık ortaokul sınavları ne zamana ertelendi? | Açık öğretim ortaokul sınavları 5-6 Aralık'ta yapılmayacak mı? | Açık ortaokul sınavları ayın kaçında?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:27:00 -
Açık öğretim ortaokul sınavları ertelendi mi?

Açık öğretim ortaokul sınavları ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle Milli Eğitim bazı sınavların ertelendiğini açıkladı. Peki, açık öğretim ortaokul sınavları iptal mi oldu?

Açık öğretim ortaokul sınavları ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır.

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