LGS 2021 6 Haziran Pazar günü yapılacak? LGS kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte pek çok kişi acık öğretim ortaokulu öğrencilerinin ne zaman nasıl başvuru yapabileceklerini araştırıyor. Peki, AÖO öğrencileri LGS başvurusu nasıl yapar?

Açık öğretim ortaokul öğrencileri LGS başvurusu nasıl yapılır?

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurusu, örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8’inci sınıfında devam ediyor olmak şartıyla, Bakanlık tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır.

Başvuru işlemleri ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili işlemler Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için uygulanacak sınav tedbir hizmetleri ile ilgili EK-2 formlarını düzenleyerek 15 Nisan 2021 tarihine kadar ÖDSGM’ye bildirecektir.

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