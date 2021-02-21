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Eğitim Açık öğretim okulları sınavları ne zaman? AÖO, AÖL sınav tarihleri
Eğitim

Açık öğretim okulları sınavları ne zaman? AÖO, AÖL sınav tarihleri

Açık öğretim sınavları ne zaman? Açık öğretim sınavları nasıl yapılacak? soruları koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrası merak edilmeye başlanılmıştı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte 15 Şubat’ta köy okulları yüz yüze eğitime başladı. 1 Mart’tan sonra da normalleşme adımları çerçevesinde kademeli olarak bazı sınıflar yüz yüze eğtime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık öğretim okulları sınavlarının nasıl yapılacağının yanında AÖO-AÖL sınav tarihlerini açıkladı. Peki AÖL sınavı ne zaman? AÖL birinci dönem sınav tarihi ile AÖL 2. dönem sınav tarihi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-21 09:13:00 -
Açık öğretim okulları sınavları ne zaman? AÖO, AÖL sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1. Dönem sınavları 25 Şubat 2021’de, 2. Dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Açık Öğretim Okulları sınavlarının çevrim içi olarak yapılacağını duyurdu.  Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sınav tarihlerini de açıkladı. Selçuk paylaşımında, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

AÖL sınav karihi

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem sınavı 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılacaktır. Sınavın bitiş tarihi resmi http://aol.meb.gov.tr/ sitemizden duyurulacaktır.

Sınav internet üzerinden çevrim içi olarak, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimiz, Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş ekranından öğrenci numarası ve şifresini kullanarak veya kendi e devlet şifresini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra sınava katılacaktır. Çevrim içi sınava (online sınava) internet erişimi olan yerlerden katılabileceklerdir.

Sınavla ilgili ayrıntılı açıklamalar http://aol.meb.gov.tr/ internet sitemizden yapılacaktır. Öğrencilerimizin http://aol.meb.gov.tr/ sitesini takip etmesi gerekmektedir.

 

 

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