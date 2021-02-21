Açık öğretim okulları sınavları ne zaman? AÖO, AÖL sınav tarihleri

Açık öğretim sınavları ne zaman? Açık öğretim sınavları nasıl yapılacak? soruları koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrası merak edilmeye başlanılmıştı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte 15 Şubat’ta köy okulları yüz yüze eğitime başladı. 1 Mart’tan sonra da normalleşme adımları çerçevesinde kademeli olarak bazı sınıflar yüz yüze eğtime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık öğretim okulları sınavlarının nasıl yapılacağının yanında AÖO-AÖL sınav tarihlerini açıkladı. Peki AÖL sınavı ne zaman? AÖL birinci dönem sınav tarihi ile AÖL 2. dönem sınav tarihi ne zaman?