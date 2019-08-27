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Açık öğretim lisesine (AÖL) kimler kayıt yaptırabilir?

Açık öğretim lisesine (AÖL) kayıt yaptıracaklar kayıt yenileme başvuru tarihleri merak ediliyordu. AÖL dönem kayıt yenileme başvuruları 21-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Dönem mazeretli kayıt yenileme başvuru tarihleri 28 Ağustos 4 Eylültarihleri arasında yapılacak. Peki açık öğretim lisesine (AÖL) kimler kayıt yaptırabilir?

27 Ağustos 2019 Salı 16:19
Açık öğretim lisesine (AÖL) kimler kayıt yaptırabilir?

Açık öğretim lisesine (AÖL) kayıt yaptıracaklar kayıt yenileme başvuru tarihleri merak ediliyordu. AÖL dönem kayıt yenileme başvuruları 21-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Dönem mazeretli kayıt yenileme başvuru tarihleri 28 Ağustos 4 Eylül  tarihleri arasında yapılacak. Peki açık öğretim lisesine (AÖL) kimler kayıt yaptırabilir?

AÖL ders seçimleri, kayıt yenileme sürecini tamamlayan öğrenciler tarafından öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapılarak tamamlanacak. Ders seçme işlemleri en geç 4 Ekim tarihine kadar sürecek.

MEB açık öğretim lisesine (AÖL) kimler kayıt yaptırabilir?

İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.

Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.

Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.

Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:19
  1. Açık öğretim lisesine (AÖL) kimler kayıt yaptırabilir?
  2. AÖL ders seçimi ne zaman yapılacak?
  3. AÖL kayıt yenileme tarihleri
  4. MEB AÖL kimler kayıt yaptırabilir?

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