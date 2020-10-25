Açık Öğretim Lisesinden (AÖL) nasıl mezun olunur?

Herhangi bir sebepten dolayı liseyi örgün eğitim olarak okuyamayanlar Milli Eğitim Bakanlığı açıkı öğretim lisesinde okuyabilmekteler. Açık liseyi ilköğretim/ortaokul mezunu olanlar, lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler açık lisede okuyabilmekteler. MEB açık öğretim lisesine kayıtlar MEB’in açıkladığı tarihler arasında yapılmaktadır. Yine AÖL’ye kayıtlar il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezleri vasıtasıyla gerçekleştirilmekte. Peki AÖL’den nasıl mezun olunur?

Açık öğretim lisesinden nasıl mezun olunur?

AÖL mezun kredi notu kaç? AÖL’de okuyan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de açık liseden nasıl mezun olunur? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AÖL’den mezun olmak için kredi notunu açıkladı. Bakan Ziya Selçuk, AÖL mezuniyet kredi sayılarının düşürüldüğünü duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Selçuk, AÖL mezuniyet için kredi sayısının 192’den 170’ye düşürüldüğünün müjdesini verdi.

Açık öğretim lisesi kayıtları nasıl yapılır?

Açık öğretim lisesine (AÖL) kayıtlar nasıl yapılır? İşte MEB AÖL kayıt şartları:

Açık öğretim lisesi kaç dönem var?

MEB'in programına göre, Açık Öğretim Lisesinde Örgün eğitimde bulunan sınıfların karşılığı şu şekildeydi;

Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir.

Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir.

Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir.

Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.

Açık öğretim lisesinde sınıf tekrarı var mı?

Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci verdiği dersin kredisini kazanır. Veremediği dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır. Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır. Öğrenciler her dönem ortak ve seçmeli derslerden en fazla toplam 35 kredilik ders alabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir.