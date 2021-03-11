AÖL sonuçları nasıl öğreniliyor? Koronavirüs salgını sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim lisesi sınavlarını aralık ayından şubat ayına ertelemişti. Salgın sebebiyle sınavlar 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında online olarak yapıldı. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları nasıl öğreniliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi. MEB’ten yapılan açıklamada “Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1.dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklanmıştır. 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur” denildi.

SONUÇ ÖĞRENME SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZAÖL sınav itirazları nasıl yapılıyor?

AÖL itiraz işlemleriyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.