Açık öğretim lisesi sınav sonuçları 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav sonuçları sorgulama, açık Lise sınav sonuçları, Aöl sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor. AÖL 1. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. 25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler AÖL sınav sonuçları konusunda yapılacak açıklamaları bekliyor. Online olarak gerçekleştirilen sınav sonrasında öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. AÖL sınav sonuçları konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı düşünülüyor. Öğrenciler AÖL sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren http://aol.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

Açık öğretim lisesinde (AÖL) nasıl okunur?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan Açık Öğretim Liseleri (AÖL) yıl yılda üç dönem olacak şekilde eğitim yapılmakta. AÖL birinci dönem sınavı Ocak’ta, Açık öğretim ikinci dönem sınavı Mayıs’ta ve AÖL üçüncü dönem sınavı ise Temmuz ayında yapılmakta. Peki açık öğretim liselerine kayıt kimler yaptırır?

AÖL kayıt şartları

Açık öğretim liselerine AÖL kayıt yaptıracak vatandaşların şu şartlara uymaları gerekmektedir: İlkokul ve ortaokul diplomasına sahip olmak, ortaöğretim kurumlarından ayrılmak ya da ortaöğretim kurumlarından diplomaya sahip olmak meslek ve genel liselerden mezun olanlar da açık öğretim lisesine kayıt yaptırma hakkına sahip olmakta.

AÖL’ye kayıt nasıl yapılır?

MEB AÖL ilk kayıt yaptıracakların karşısına ilk kayıt veya kayıt yenileme çıkmaktadır. Açık öğretim liselerine kayıt işlemlerinin yapılacağı adres tüm Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleridir. AÖL kayıt yaptıracaklar ilk önce AÖL kayıt belirtilen bankalara TC kimlik numarası üzerinden AÖL kayıt ücretini yatırmaları gerekmektedir. Açık öğretim lisesi, Mesleki Açıköğretim lisesi, Açıköğretim İmam Hatip Lisesi mevcuttur.

AÖL’den nasıl mezun olunur?

Açıköğretim lisesinde okuyan ya da okumak isteyenlerin merak ettiği bir diğer konu ise AÖL mezun olmanın şartlarının neler olduğu. AÖL’den mezun olmak için şunlar gereklidir:

Eğitime devam ettiği dönemin minimüm 8 veya üzeri olması,

Toplam elde edilen kredinin minimum 192 ve üzerinin olması,

AÖL öğrencisinin, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden mutlaka belirlenen başarıyı elde etmiş olması.

AÖL üç dönem vardır diye. İşte AÖL’den mezun olmak için en az bir dönem AÖL sınavına girmiş olunması durumunda AÖL’den mezun olunmakta.

AÖL girişi nasıl yapılır?

Açık öğretim lisesine kayıt yaptıran öğrenciler aolweb.meb.gov.tr üzerinden öğrenci giriş ekranına ulaşabilmekteler. Öğrenci giriş için güvenlik kodu girilir. TC kimlik numarası veya öğrenci numarası girildikten sonra şifre ilgili alana yazıldıktan sonra AÖL giriş yapılmış olunur. AÖL girişi yapmak için tıklayınız

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