Açık Öğretim Lisesi nasıl bitirilir? Açık Öğretim Lisesi kaç senede bitirilir?

Açık lisenin işleyişi kredi sistemi ile olmaktadır. Seçtiğiniz derslerin yanında krediler bulunur. Belirli bir krediyi geçtiğinizde ise liseyi bitirmiş olursunuz.

Açık lise daha hızlı nasıl bitirilir?

Açık liseden bitirilmesinin şartı öncelikle sınavlara aksatmadan girmeniz gerekir. Size zorunlu olarak verilen derslerden başarı ile geçtikten sonra ek dersler yolu ile 192 krediyi tamamlayıp mezun olabilirsiniz. Eğer açık liseyi hızlı bir şekilde bitirmek istiyorsanız, derslerin verdiği kredileri karşılaştırıp her sınavınızda yüksek kredileri veren dersleri seçebilirsiniz. Öncelikle zorunlu derslerinizi bitirmeniz gerektiğini unutmayın.

Açık Öğretim Lisesinden mezun olmak için gerekli şartlar nelerdir?

En az 8 ve üzerinde dönemde sınava girmiş olmanız gerekir. Alınan kredilerin 192 ve üstünde olması gerekir. Alan derslerinden alınacak olan kredilerin 80 ve 80’nin üstünde olması gerekir. Zorunlu olarak alınması gereken ortak derslerden başarılı veya muaf olunması gerekir.

Açık Lise kaç senede bitirilir?

Açık lise okuyan öğrenciler için iki adet durum vardır. Eğer kayıt olmuş öğrencinin yaşı 18’i geçmemiş ise senede 2 kere ders alma hakları bulunur. Eğer öğrenci 18 yaşını geçmiş ise bir sene içerisinde 3 kez kayıt yenilemesi mümkündür. Yani 18 yaşını geçmeyenler 4 yılda mezun olurken, 18 yaşını geçenler 2,5 senede mezun olabilmektedirler. (AÖL ek sınav imkanı tanıdığı takdirde bu süre 2 yıla düşebilir). Açık Öğretim Liselerinden mezun olabilmek için en belirleyici faktör kredilerdir.

AÖL sınav başı ne kadar kredi toplanılır?

AÖL öğrencileri bir dönem içerisinde iki farklı ders seçiminde bulunmaktadırlar. Bu dersler zorunlu olan ortak dersler ve öğrencinin isteğine bağlı olan seçmeli dersler olarak belirlenmiştir. Öğrenci bir dönemde 35 dönem kredi alabilmesi mümkündür. Yani 18 yaşının altındaki biri bir dönem içerisinde 70 kredi alabilirken 18 yaşının üstündeki biri ise 105 kredi alabilmektedir. Yani tam kredi alan 18 yaşının altı 3 yılda, tam kredi alan 18 yaş üstü ise yaklaşık 2 sene içerisinde mezun olabilir.

AÖL dönemlerine göre ne kadar kredi toplanır?

Dönem kavramı aslında örgün eğitim sistemindeki sınıf kavramı olarak bilinir.

-1. Dönemde; 0 ile 47 kredi

-2. Dönemde; 48 ile 95 kredi

-3. Dönemde; 96 ile 144 kredi

-4. Dönemde; 144 kredi ve üzeri