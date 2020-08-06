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Eğitim

Açık öğretim lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar, ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar, ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim lisesine kayıt yaptırabilirler. Peki AÖL açık öğretim lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme nereye yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-08-06 08:17:00 -
Açık öğretim lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır?

İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılmaktadır.

 

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