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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi (tecili) yapılır mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları ile ilgili detaylar öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2019-2020 eğitim öğretim dönemine az bir süre kala AÖL öğrencileri sorularını yöneltiyor. Askerlik vazifesiyle yükümlü olan öğrenciler Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi (tecili) yapılır mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki AÖL tecil işlemleri yapılır mı? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi (tecili) yapılır mı? İşte detaylar...

28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:32
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi (tecili) yapılır mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları ile ilgili detaylar öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2019-2020 eğitim öğretim dönemine az bir süre kala AÖL öğrencileri sorularını yöneltiyor. Askerlik vazifesiyle yükümlü olan öğrenciler Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi (tecili) yapılır mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki AÖL tecil işlemleri yapılır mı? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi (tecili) yapılır mı? İşte detaylar...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi (tecili) yapılır mı? 

Açık öğretim lisesi öğrencileri, örgün eğitimine devam eden öğrencilerin sahip oldukları haklara sahiptirler. Açık öğretim lisesinde okuyarak, askerliğinizi tecil ettirebilir, indirimli kart alabilir ve YGS, LYS gibi çeşitli sınavların ardından üniversiteye yerleşebilirsiniz. Üstelik bunu hiç bir puan kesintisine uğramadan yaparsınız. 

2012 yılında değişen Askerlik Kanunu gereği, Açık Öğretim Lisesi düz lise programında okuyan öğrenciler de askerliklerini tecil ettirebilecekler. Durumu aktif olan öğrenciler, toplam 12 döneme kadar tecillerini yaptırabiliyorlar. Bunun için koordinatör liselerde doldurulacak ek-c2 belgesini askerlik şubesine teslim etmek yeterli.

Açık Öğretim Lisesi Sınavları nasıl ve nerede yapılır?

Açık öğretim lisesi sınavları tüm illerimizde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Her sene mevcut merkezlerde değişiklik yapılmakta olup, yeni sınav merkezleri eklenebilir. Sınavlar çoktan seçmeli methodu yani test usulü gerçekleştirilmektedir. Her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılıyor. Yani ilk oturum saat sabah 10.00’da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00’te yapılıyor. Ve öğrencilere oturum başı 2.5 saat soru çözme zamanı veriyorlar.

 

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:32
  1. Açık Öğretim Lisesi askerlik tecili
  2. askerlik tecil ettirilir mi
  3. AÖLde askerlik tecil ettirilir mi
  4. AÖL askerlik tecil işlemleri
  5. AÖL askerlik izin belgesi

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