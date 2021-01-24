Açık öğretim lise kayıtları ne zaman? Açık lise kayıt yenileme ne zaman?

Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir. Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir. Peki açık öğretim lise (AÖL) kayıtları ne zaman?

AÖL-Açık lise kayıt yenileme ne zaman?

2020/1. Döneminde alınan kayıtların sınavları malumunuz olduğu üzere, 5-6 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacaktı. Ancak salgın (Covid-19) nedeniyle ertelenmişti. AÖL kayıt ve kayıt yenileme takvimi gündemde yer almaya devam ediyor. 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan AÖL sınavlarının 25 Şubat tarihine ertelenmesinin ardından kayıt yenileme tarihlerinde beklenen açıklama geldi. Duyuruya göre 2020/1. dönem kayıtları tekrar açılarak 22 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. İlk (yeni) kayıt olmak isteyen öğrencilerin ve kayıt yenilemek isteyenlerin bu tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Açıköğretim Lisesinden mezun nasıl olunur?

Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmasi için:

– En az 8 dönem öğrenim görmesi,

– Toplam kredisinin asgari 192 olması,

– Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.