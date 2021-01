Açık öğretim lise çıkmış soruları (AÖO, AÖL çıkmış soru ve cevapları)

Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim okulları (AÖO, AÖL) sınav tarihlerini açıkladı. Açıköğretim okulları birinci dönem sınavları 25 Şubat'ta ikinci dönem sınavları, 25 Mart’ta çevrim içi (online) yapılacak.

AÖL sınavları nasıl yapılır?

MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir. Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.

