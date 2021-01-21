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Eğitim Açık öğretim lise çıkmış soruları (AÖO, AÖL çıkmış soru ve cevapları)
Eğitim

Açık öğretim lise çıkmış soruları (AÖO, AÖL çıkmış soru ve cevapları)

Açık öğretim lise sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Açık öğretim lise çıkmış soru ve cevapları PDF olarak indir en çok aranan konuların başında gelmekte. AÖO ve AÖL sınavına hazırlananlar açık öğretim lise çıkmış sorular online test çözerek sınava hazırlanıyor. MEB açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi çıkmış soruları yayınlamakta. İşte MEB açık öğretim çıkmış soruları.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 16:33:00 -
Açık öğretim lise çıkmış soruları (AÖO, AÖL çıkmış soru ve cevapları)

Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim okulları (AÖO, AÖL) sınav tarihlerini açıkladı. Açıköğretim okulları birinci dönem sınavları 25 Şubat'ta ikinci dönem sınavları, 25 Mart’ta çevrim içi (online) yapılacak.

AÖL sınavları nasıl yapılır?

MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir. Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.

Açık Öğretim Lisesi çıkmış soru ve cevapları

Açıköğretim lisesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı III. dönem sınav soru ve cevapları

1.Oturum

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