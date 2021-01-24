Açık öğretim lise (AÖL) kayıtları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL kayıt yenileme tarihlerine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. MEB’den yapılan yeni duyuruda, 2020/1. dönem AÖL kayıtlarının yeniden açılacağı bildirildi. Açıklamada, "tekrar ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemi için ücret yatırmalarına ve başka bir işlem tesis etmelerine gerek yoktur." ifadesi kullanıldı. İşte, Açık Öğretim Lisesi kayıt takvimi ile ilgili yapılan açıklama.

AÖL kayıt ve kayıt yenileme takvimi gündemde yer almaya devam ediyor. 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan AÖL sınavlarının 25 Şubat tarihine ertelenmesinin ardından kayıt yenileme tarihlerinde beklenen açıklama geldi. Duyuruya göre 2020/1. dönem kayıtları tekrar açılarak 22 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. İlk (yeni) kayıt olmak isteyen öğrencilerin ve kayıt yenilemek isteyenlerin bu tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

AÖL yeni kayıt alınacak mı?

2020/1. Döneminde alınan kayıtların sınavları malumunuz olduğu üzere, 5-6 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacaktı. Ancak salgın (Covid-19) nedeniyle ertelenmişti. 25 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan 2020/1. Dönem sınavı (çevrimiçi) ile 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan 2020/2. Dönem sınavı (çevrimiçi) arasındaki sürenin; 2020/2. Dönem yeni (ilk) kayıtları almak için çok kısıtlı olmasından nedeniyle (2020/2. Dönemde alınması gereken yeni (ilk) kayıtlar) 2020/1. Dönem kayıtları tekrar açılarak 22 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınavlar arasındaki sürenin kısıtlı olmasından dolayı, 2020/2. Döneminin 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan sınavı (çevrimiçi) için 2020/2. Dönemde ilk (yeni) kayıt işlemleri açılmayacaktır.

AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesinde okuyanlar kayıt yenileme tarihlerini merak ediyordu. MEB’den yapılan açıklamaya göre, AÖL kayıt yenilemede tarihler belli oldu.