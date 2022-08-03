Açık öğretim fakültesi AÖF iktisat işletme af başvuruları ne zaman?

AÖF öğrenci affı 2022 başvuru tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF iktisad, işletme öğrenci affı başvuruları başladı mı? Öğrenci affını da içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Böylelikle çeşitli nedenlerden dolayı AÖF işletme ve iktisad fakültesi bölümlerinden ilişkisi kesilenlerin yeniden bölümlerin geri gelmesine olanak sağladı. Öğrenci affı ile tekrardan AÖF’de okumak isteyenler AÖF öğrenci affı başvuruları ne zaman yapılacak?

Öğrenci affını içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girdi. Buna göre; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

AÖF iktisat ve işletme fakültesi af başvuruları ne zaman başlayacak?

Açıköğretim, İktisat Ve İşletme Fak. 7417 Sayılı Kanun Kapsamında Af Başvuru Duyurusu yayınladı. AÖF af duyurusunda şu ifadelere yer vrildi: "05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Madde 83 eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Yükseköğretim Kuruluna yetki verilmiş olup söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 18.07.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve anılan Kanun’un Geçici 83’üncü maddesinin yükseköğretim kurumlarında aşağıdaki usul ve esaslara göre uygulanmasına karar verilmiştir.

Başvuru Başlama Tarihi : 05 Eylül 2022 Pazartesi

Başvuru adresi : aof.anadolu.edu.tr

Başvuru yapacak adayların kesin kayıt işlemleri ile ilgili duyuru ve tarihler daha sonra yayımlanacaktır. Kesin kayıt başvuruları internet ortamında çevrimiçi yapılacak olup, posta/kargo ile kayıt yapılmayacaktır.