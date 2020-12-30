Açık Lise ve Açık Ortaokul sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? | AÖL ve AÖO sınav tarihleri

AÖL kayıt işlemleri 9 Ekim 2020 tarihinde tamamlanmıştı. Kayıt işlemlerini yapan öğrenciler, 2020 AÖL ve AÖO sınav takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için sınav takvimini yayınlamıştı. İlk defa açık liseye kaydolan ve açık lise kaydını yenileyenlerin merak ettiği AÖL ve AÖO sınav takvimi değişti.

MEB AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamasında; 5 aralık 2020 ve 6 aralık 2020 tarihlerinde yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile millî eğitim bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, koronavirüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

AÖL ve AÖO sınavları nasıl yapılacak?

AÖL ve AÖO kayıt işlemlerinin alınmasının ardından öğrenciler, AÖL ve AÖO sınavlarının online mı yoksa sınav merkezinde mi yapılacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. AÖL ve AÖO sınavlarının nasıl yapılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. MEB, erteleme duyurusu yapmadan önce AÖL ve AÖO sınavlarını yüz yüze yapma kararını açıklamıştı. Yeni alınan kısıtlama kararları nedeniyle yüz yüze yapılacak sınavlar ertelendi. Koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artış devam ederse AÖL ve AÖO sınavlarının online (çevrimiçi) olarak yapılması bekleniyor.

MEB, AÖL ve AÖO sınav takvimi yayınlandı mı?

AÖL kayıt yenileme ve ilk kez kayıt yapacakların son işlem tarihi 9 Ekim tarihi olarak belirlenmişti. MEB, erteleme kararı almadan önce AÖL ve AÖO sınav tarihleri şu şekildeydi;

2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanması 2 Aralık 2020 tarihi.

2020-2021 eğitim yılı 1. Dönem sonu sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihleri.

AÖL ve AÖO sınav tarihleri için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de öğrenim görmekte olan öğrenciler için AÖL ve AÖO sınav tarihleri, koronavirüs vaka sayısına göre belli olacak.