Açık öğretim lisesi öğrencileri 3.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

Açık lise sınavları online mı? AÖL sınav giriş yerleri:

Açık öğretim ortaokulu ve lisesi 3.dönem sınavların ne zaman nasıl yapılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır” denildi.

MEB'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

6764 sayılı Kanun hükümleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda; sınav sorularını ve bunların cevaplarını; internet, sosyal medya vb gibi platformlarda paylaşan öğrenciler hakkında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılmaktadır.

6764 Sayılı Kanun hükümlerine göre; gizli olan bilgileri (Bakanlıkça yayımlanmamış sorular ve bunların cevaplarını) hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Sınav sorularını paylaşan öğrenci, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle bakanlık tarafından yapılan (Ehliyet sınavları dahil) hiçbir sınava aday olarak başvurmaz ve giremez.