  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Açık lise sınavları ne zaman başlayacak? AÖL birinci dönem sınavı ne zaman çevrim içi olacak?
Eğitim

Açık lise sınavları ne zaman başlayacak? AÖL birinci dönem sınavı ne zaman çevrim içi olacak?

AÖL sınav heyacanı açık lisede okuyan öğrenciler tarafından sürüyor. Korona salgını nedeniyle ertelen açık öğretim okulları AÖL sınavları ne zaman yapılacağını merak ediyor. Liseyi dışardan okuyanların gireceği AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Online olarak yapılacak olan AÖL birinci dönem sınavı ne zaman çevrim içi olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 15:47:00 - 2021-02-24 15:50:16
Açık lise sınavları ne zaman başlayacak? AÖL birinci dönem sınavı ne zaman çevrim içi olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1'inci dönem sınavları, 25 Şubat 2021de, 2'nci dönem sınavları, 25 Martta başlayacak” ifadelerini kullandı. Böylece AÖL sınav tarihlerine dair soru işaretleri de son bulmuş oldu.

AÖL sınav tarihlerinde öğrenciler sınavlara online olarak katılacaklar. Sınavlar Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sonuçlar da öğrencilerle yine bu platform üzerinden paylaşılacak.

AÖL diploması nasıl alınır?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

Aöl kayıt kimler yapar

AÖL açık lise kayıtları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teslim olan teröristten Tansu Çiller itirafı!
Gündem

Teslim olan teröristten Tansu Çiller itirafı!

Türkiye'ye karşı kol kola hareket eden terör örgütlerinin işbirliği bir kez daha gözler önüne serildi. Teslim olan PKK'lı terörist, FETÖ ile..
Gara'ya giden HDP'liyi
Gündem

Gara'ya giden HDP'liyi "Dilan Taşdemir" sanıyorduk... Gerçek çok başka çıktı!

HDP'li milletvekili Dilan Taşdemir’in Gara'ya gittiği açıklanmıştı. Terör sevici Dilan Taşdemir'in ismi sahte çıktı. Gerçek ismi Dirayet ola..
ABD kukla darbecinin kulağını çekti: Su-35 almayın
Dünya

ABD kukla darbecinin kulağını çekti: Su-35 almayın

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile telefonda görüştü. Blinken, Mısır'ın Ru..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay