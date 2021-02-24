Açık lise sınavları ne zaman başlayacak? AÖL birinci dönem sınavı ne zaman çevrim içi olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1'inci dönem sınavları, 25 Şubat 2021de, 2'nci dönem sınavları, 25 Martta başlayacak” ifadelerini kullandı. Böylece AÖL sınav tarihlerine dair soru işaretleri de son bulmuş oldu.

AÖL sınav tarihlerinde öğrenciler sınavlara online olarak katılacaklar. Sınavlar Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sonuçlar da öğrencilerle yine bu platform üzerinden paylaşılacak.

AÖL diploması nasıl alınır?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.