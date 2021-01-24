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Eğitim Açık lise sınavları ne zaman? Açık lise sınav ekranı
Eğitim

Açık lise sınavları ne zaman? Açık lise sınav ekranı

Açıköğretim ortaokul sınav sayfası | Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan açıköğretim ortaokul ve açıköğretim lisesi sınavları salgın sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Sınava girecek olan öğrenciler sınavların ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖO sınavları nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-24 19:52:00 -
Açık lise sınavları ne zaman? Açık lise sınav ekranı

AÖL sınav sayfası | Milli Eğitim Bakanlığı aralık ayı içerisinde yapılması planlanan açık ortaokul ve açık lise sınavlarını erteledi. Adaylar sınavların nasıl ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınavları online mı?

Açık lise sınavları ne zaman? Açık lise sınav ekranı

Açık öğretim okullarının çevrim içi düzenlenecek 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem ve 2. dönem sınavlarına ilişkin detaylar belli oldu.

Bu kapsamda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları 25 Şubat'ta başlayacak ve 1 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi yapılacak.

Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle sınava katılamayanlar için çevrim içi sınav sistemi, bir gün süreyle açılacak. Açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları ise 25 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi düzenlenecek. Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle sınava katılamayanlar için çevrim içi sınav sistemi yine bir gün açılacak.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenecek çevrim içi sınavlara, açık öğretim okulları öğrencileri, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi'nin internet adresinden öğrenci numaraları ve şifreleriyle katılabilecek.

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Öğrenciler, çevrim içi sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar gibi araçlarla katılabilecek.

Çevrim içi sınavlara ait detaylı bilgi ve örnek sınav uygulamasına yönelik videolar açık öğretim okulları internet sitesinden paylaşılacak.

İnternet erişimi olmayanlara, özel durumları dolayısıyla önceki sınavlarda sınav tedbir uygulaması olan öğrencilere ise istemeleri halinde gerekli destek sağlanacak.

Birinci dönem ve ikinci dönem sınavları arasındaki sürenin kısa olması nedeniyle açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları için ilk kayıt işlemleri yapılmayacak. Sistemde kayıtlı öğrencilerin 2. dönem sınavları için kayıt yenileme işlemleri bakanlık tarafından herhangi bir ücret alınmaksızın otomatik yapılacak.

Açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı e-Sınav salon sayılarının yeterli olması halinde e-Sınav salonlarında yapılacak.

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