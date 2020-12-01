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Eğitim Açık lise sınavları iptal mi oldu?
Eğitim

Açık lise sınavları iptal mi oldu?

Açık lise sınavları ertelendi mi? | Koronavirüs salgını sebebiyle hafta sonları 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ayrıca salgın sebebiyle yüz yüze eğitime de 4 Ocak 2021’e kadar ara verildi. Açık lise öğrencileri sınavlarının ertelenip ertelenmediğini araştırmaya başladı. AÖL sınavları ertelendi mi? | AÖL sınavları online mı olacak? | AÖL sınavları ne zaman?| Açık lise sınavları olmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:39:00 -
Açık lise sınavları iptal mi oldu?

Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman? | Koronavirüs salgının sağlıktan eğitime pek çok alanı olumuz etkiledi. Salgın sebebiyle kademeli olarak başlatılan yüz yüze eğitime ara verildi. Hafta içi ve hafta sonları 81 il genelinde sokağa çıkma yasakları uygulanmasına da karar verildi. Hal böyle olunca açık lise öğrencileri sınavlarının yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. AÖL sınavları ertelendi mi?

Açık lise sınavları iptal mi oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır.

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