Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman? | Koronavirüs salgının sağlıktan eğitime pek çok alanı olumuz etkiledi. Salgın sebebiyle kademeli olarak başlatılan yüz yüze eğitime ara verildi. Hafta içi ve hafta sonları 81 il genelinde sokağa çıkma yasakları uygulanmasına da karar verildi. Hal böyle olunca açık lise öğrencileri sınavlarının yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. AÖL sınavları ertelendi mi?

Açık lise sınavları iptal mi oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır.